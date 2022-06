Vernazza: malore per il caldo, escursionista Usa soccorsa - LevanteNews

Dal Soccorso alpino e speleologico Liguria, Relazioni Esterne

Malore probabilmente a causa del caldo per una donna statunitense di Boston di 54 anni sul sentiero tra Vernazza e Corniglia. Sul posto il soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco e la pubblica assistenza di Corniglia. La donna è stata stabilizzata e portata in barella fino a Corniglia. Lamentava crampi in varie parti del corpo e accusava sintomi di disidratazione. È stata portata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale della Spezia.