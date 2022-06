Sori: Concerti all'Oratorio di Sant'Erasmo, domenica alle 21 Gala lirico - LevanteNews

Da Aldo Pezzana, Priore Oratorio di Sant’Erasmo

E’ iniziata la stagione dei Concerti estivi all’Oratorio di Sant’Erasmo di Sori : nei mesi giugno, luglio, agosto e settembre verranno eseguiti ben 18 concerti.

Quest’anno, come già avvenuto negli scorsi anni, ci avvarremo della collaborazione e organizzazione di alcune Associazioni musicali di Genova e Provincia, in particolare : l’Associazione Musicamica di Genova, gli Amici del Castello di Rapallo,

l’Associazione Amici di Paganini che presenterà ben 3 concerti nel mese di settembre, ed infine Spazio Musica che inaugurerà la stagione con il concerto di domenica sera che qui segnaliamo :

Domenica 19 giugno alle ore 21 presso l’Oratorio di Sant’Erasmo, l’Associazione Spazio Musica di Genova presenterà l’annuale Galà Lirico Internazionale Arie e duetti da opere di : W.A. Mozart, G. Donizetti, G. Rossini, C. Gounod, J. Offenbach,M. P. Musorgskij, G. Verdi, G. Puccini, F. Cilea eseguiti dagli Allievi dei corsi di perfezionamento della Sig.a Gabriella Ravazzi

Fondata da Gabriella Ravazzi e Manlio Palumbo Mosca, riconosciuta e patrocinata fin dal suo nascere dall’allora Ministero Beni e attività Culturali, Spazio Musica da oltre 30 anni promuove e diffonde lo scambio culturale, con particolare riferimento alla formazione e perfezionamento dei giovani musicisti. La presenza di Docenti di grande prestigio, scelti per il loro grande valore ed esperienza, e la validità delle iniziative promosse hanno sempre richiamato partecipanti

provenienti da tutto il mondo ed hanno saputo creare i presupposti per il raggiungimento di un alto livello che ha consentito di poter affidare ai giovani, in fase esecutiva, la realizzazione di spettacoli di grande successo.

Parallelamente ai corsi sono state realizzate nel corso degli anni circa 1000 manifestazioni musicali come: Spettacoli d’opera, Concerti classici e Jazz, Balletti, Concorsi internazionali di canto lirico e per Direttori d’opera, Tournée in Europa.