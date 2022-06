Sestri: Andersen Festival, ultimo fine settimana - LevanteNews

Dalla segreteria del Premio&Festival Andersen

Fiabe e spettacoli per i bambini, una danza itinerante con il pubblico e il concerto per pianoforte e archi di Dardust in Prima nazionale chiuderanno il 25° Andersen Festival. In contemporanea, come da tradizione, prosegue anche l’Andersen OFF con molte iniziative dedicate ai bambini. Tutto a ingresso libero e gratuito.

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno, dalle 15.00 alle 19.00 in Piazza del Comune, la Compagnia dei Somari e La seggiolina blu racconteranno fiabe ai più piccoli in CARROUSEL, un carosello di amache, un cantuccio delle storie dedicato alla narrazione orale e una ludoteca viaggiante. Sono otto amache che ricordano un’antica giostra, il cui centro è uno scaffale di libri e albi illustrati a cui il pubblico può accedere liberamente. Lo spazio pubblico acquista così la dimensione intima propria della lettura, che viene condivisa per sospendere il tempo fra le pagine di un libro. Partecipazione libera e gratuita.

Venerdì 17 giugno alle 21.00 tra San Nicolò e la Baia del Silenzio, Yoann Boyer e Tommaso Rolando, con WHEN THE NIGHT FALLS, accompagneranno il pubblico in una passeggiata all’imbrunire con musica e danza, che si concluderà davanti ai Ruderi di Santa Caterina, per percepire il mistero della notte e il senso di comunità. Poetica, rituale, espressiva e astratta, la performance sarà alternare movimenti e azioni all’interno di un elaborato paesaggio sonoro a supporto dell’esperienza sensoriale. Un invito a sentire, a sognare, a perdere la nozione di realtà e a diventare testimoni di nuove possibilità di stare insieme come comunità. Partecipazione libera e gratuita.

Sabato 18 giugno alle 17.00 ai Ruderi di Santa Caterina, Roberto Capaldo racconterà ai bambini SCOIATTOLO E LEO, il capitolo III di Casa dolce casa: Scoiattolo durante l’estate è diventato molto amico di un bambino, Leo, che però a un certo punto dirada le sue visite fino a sparire. Scoiattolo decide di andare a cercarlo. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 19 giugno alle 18.00 ai Ruderi di Santa Caterina, ci sarà anche teatro da prato con Sara Natoli e il suo CIRCO DELLE API dove un apicoltore entrerà in scena trasportando un’arnia da cui usciranno magici attrezzi che, attraverso diverse tecniche circensi, racconteranno ai bambini come nasce un’ape, cosa crea il gruppo-alveare e perché è fondamentale nell’equilibrio della Natura. Musiche classiche da Tchaikovsky a Satie accompagnano le acrobazie, intervallate da testi e dialoghi che descrivono questo curioso mondo. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 19 giugno alle 21.30 nella Baia del Silenzio DARDUST chiuderà il 25° Andersen Festival con PIANOFORTE E QUINTETTO D’ARCHI, uno show unico, pensato apposta per questo appuntamento a Sestri Levante. Ingresso libero e gratuito.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL’ANDERSEN OFF

Prosegue anche l’Andersen OFF, la manifestazione collaterale offerta dalle migliori realtà del territorio, anche questa promossa dal Comune di Sestri Levante e sostenuta nell’organizzazione da Mediaterraneo Servizi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Ai GIARDINI MARIELE VENTRE andranno in scena quattro spettacoli per bambini con: la compagnia junior MDA di Momas Dance Academy con ALICE, una performance danzata liberamente ispirata al celebre romanzo di Lewis Carroll (venerdì 17 alle 18.00); l’artista argentina Manshula che, con uno spettacolo tra il teatro di strada e il circo, proverà a organizzare una festa e sarà una fantastica PARRANDA (sabato 18 alle 18.00); lo spettacolo teatrale OLIVER TWIST dell’Associazione Culturale Lupus in Fabula (sabato 18 alle 21.00); MIRO, IL CIRCO PIÙ PICCOLO DEL MONDO con la Compagnia dei Menditanti (domenica 19 alle 18.00).

Tre momenti sportivi sabato 18 al PARCO MANDELA con la ASD Atletica Levante per PROVE DI ATLETICA per ragazzi delle scuole medie (dalle 9.00 alle 12.00); la PUMP TRACK per bambini dai 6 anni che vogliono provare ad avvicinarsi alla disciplina della mtn/bmx (dalle 10.00 alle 12.00) a cui si collega la gara dimostrativa IL RE DELLA PUMP aperta a tutti i bambini dai 6 anni (alle 16.00); DOPPIO SPRINT di atletica a cura della ASD Atletica Levante, con un evento riservato ai tesserati Fidal (dalle 15.30 alle 19.30).

E sempre sabato 18 giugno, l’Andersen OFF propone:

alle 11.00 nella Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi, l’inaugurazione della mostra SENSOLTRE, un percorso tattile fruibile da tutti allo stesso modo attraverso l’esperienza multisensoriale, oltre la vista. Sensoltre è il primo percorso multisensoriale al buio tra quadri tattili realizzato da Informatici Senza Frontiere APS, con l’ausilio della tecnologia NFC (comunicazione in prossimità). La mostra proseguirà nella Sala Espositiva al II piano fino al 26 giugno (lun-ven 9.00-13.00 e 16.00-22.00 / sab-dom 9.00-13.00 e 17.00-22.00)

alle 18.00 in Piazza Bo, RACCONTIAMOCI A COLORI, un laboratorio creativo per famiglie tra musica e colori tenuto dall’Associazione culturale Hakuna Matata.

Su www.andersensestri.it il programma scaricabile

L’Andersen Festival e l’Andersen OFF sono sostenuti e promossi dal Comune di Sestri Levante e prodotti da Mediaterraneo Servizi.

