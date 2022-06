RASSEGNA STAMPA. Santo Stefano d'Aveto: riapre la farmacia - LevanteNews

Oggi, giovedì 16 giugno, auguri ad Aureliano. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Acqua e dieta ogni male acqueta”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santo Stefano d’Aveto: la farmacia riapre; dal Piacentino è arrivato il dottor Andrea Reggi.

Riva Trigoso: la Fondazione Ds ricorda la visita di Berlinguer. Sestri Levante: paletta, sacchetto e bottiglietta, se Fido sporca il padrone pulisce. Sestri Levante: concessioni demaniali, dialogo in vista delle gare. Sestri Levante: rischio idrogeologico a San Bartolomeo, piano da 2.600.000.Cogorno: sabato 25 giornata del rifugiato. Elezioni Chiavari: “Segalerba, io uomo della sintesi, vinciamo noi”; “Bettoli riparte dai quartieri”; “Sandro Garibaldi: non ho fatto perdere Giardini”; “Traversi sul voto di domenica”, Chiavari: il programma per onorare San Colombano. Zoagli: fermata bus, Solari chiede la sfiducia di Faravelli.

Rapallo: il porto pubblico è già esaurito. Rapallo: villa Spinola a San Michele, partiti i lavori. Rapallo: Elettra Car Sharing al via con 20 auto. Santa Margherita Ligure: un arancio amaro a Villa Durazzo. Portofino: serata allo Yacht Club per festeggiare il video con la Canalis.

Camogli: cinque camere con ristorante nella magia di San Fruttuoso. Recco: via Alpini d’Italia, lavori per la messa in sicurezza.

Santo Stefano d’Aveto: progetto Azzurro, molto più di un camp.