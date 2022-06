Rapallo: novena dell'Alba, sarà il vescovo a presiedere la prima messa - LevanteNews

Giovedì 23 giugno presso il santuario di Montallegro, il vescovo diocesano Giampio Devasini, alle 5 del mattino presiederà la messa concelebrata con i sacerdoti del vicariato, aprendo così la novena dell’alba in onore della Patrona di Rapallo, la Madonna di Montallegro. Le Feste di Luglio, espressione di fede e di tradizioni secolari in onore della Vergine, sono molto partecipate dai rapallesi e in particolare dai giovani che l’1 luglio saliranno durante la notte dal centro ai 600 metri del santuario per partecipare, magari dal piazzale poiché la chiesa e le navate laterali sono generalmente gremite. Quest’anno anche la processione del 3 luglio tornerà a percorrere le vie tradizionali. I Sestieri stanno preparando i tradizionali fuochi pirotecnici, probabilmente dalle consuete postazioni (la conferma o meno arriverà martedì dalla Prefettura).

Chi si è speso perché tutto riesca al meglio nella scia della tradizione e nel rispetto delle manifestazioni religiose e civili, è soprattutto l’assessore Filippo Lasinio che conosce da sempre tutte le componenti che rendono le Feste di Luglio sia una rappresentazione della fede dei rapallesi sia un granderichiamo turistico.

Novena dell’Alba

Solennità della Apparizione