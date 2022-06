Da Andrea Carannante, Comitato no al tunnel della Fontanabuona

Sabato 18 dalle ore 10 alle 18,30 secondo appuntamento in piazza del Comitato no tunnel Rapallo/Fontanabuona venite tutti nel piazzale ai piedi della Chiesa di Santa Maria a firmare per dire no al progetto/scempio di Autostrade. Al gazebo saranno presenti volontari del Comitato che potranno far visionare il progetto e spiegare le ragioni del no. Vi aspettiamo numerosi.