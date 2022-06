Due nuovi supermercati a Rapallo. L’apertura di quello di San Michele è imminente. Se ne parla da anni ed ora il via libera è stato possibile perché la struttura ha un’ampizza inferiore ai 400 metri. La seconda struttura di via Milano, al posto di Cini che aveva una licenza di vendita; sono in corso i lavori e l’apertura potrebbe avvenire prima di Natale.