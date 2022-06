Portofino: turismo a gonfie vele, l'inflazione anche. E il futuro? - LevanteNews

Il turismo è un’industria complessa, composta da migliaia di imprese piccole e grandi il cui andamento dipende da una miriade di motivi locali, nazionali e come sappiano dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, internazionali. Da due anni il turismo in Liguria va a gonfie vele proprio grazie al covid che ha ridotto i viaggi degli italiani all’estero dirottandoli sulle località italiane.

Non sappiamo se il video promozionale della Regione Liguria in un periodo di vacche grasse sia opportuno o meno; se sia giusta la scelta sulla protagonista; se sia popolare o meno la decisione di effettuare una serata a Portofino con 150 selezionatissimi ospiti o se era meglio organizzare una sagra in mezzo ai turisti al Porto antico o in piazza De Ferrari.

Il problema è un altro. Con i prezzi che aumentano ogni giorno e l’inflazione che galoppa, il prossimo anno i numeri del turismo resteranno invariati o subiranno una diminuzione? E quale fascia sarà eventualmente penalizzata? E come attirare nuove presenze per mantenere invariati livelli occupazionali e reddito? Una qualsiasi industria incaricherebbe studi specializzati per avere un quadro più o meno attendibile e cercare rimedi. Gli operatori del settore lo chiedono alla Regione o si accontentano degli auspici? (m.m.)