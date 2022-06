Pesca/ Un periodo magico per Fima Chiavari - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Periodo magico per i colori FIMA, impegnati nelle varie selezioni italiane tra specialità di mare e acque interne, e se nel mare Alessio Alessiani lo stesso giorno va in finale con la canna da riva, anche la mosca non è da meno perché Valerio Govi resiste agli attacchi dei fortissimi sfidanti e si aggiudica un posto per le Finali del campionato Italiano di pesca a mosca 2022.

Ma andiamo per gradi, perché il percorso di Govi non è stato breve, anzi ha impegnato gli atleti del Gruppo Mosca FIMA in diverse prove prima in Toscana nel fiume Aniene (Firenze) e poi in Piemonte nei torrenti Chisone e Germanasca (Torino).

ANIENE (Firenze):, ben quattro prove nei giorni 4 e 5 giugno, dove hanno partecipato 5 moschisti FIMA: Valerio Govi, Francesco Palomba, Samuele Brizzolara, Claudio Marino, Edoardo Ginocchio, ma di questi solo Valerio Govi ha proseguito il cammino diretto a Torino. Infatti chiude al 4° posto assoluto con 16 penalità (3+4+5+4). Tra gli esclusi svetta Francesco Palomba al decimo posto con 24 penalità, (10+1+4+9), paga l’inesperienza e la zavorra del 10 posto nella prima prova demotivandolo. Seguono 16° Samuele Brizzolara, 17° Claudio Marino, 21° Edoardo Ginocchio. Brizzolara e Ginocchio erano alla prima esperienza agonistica a tale livello, e pur uscendo dagli Italiani, sono comunque soddisfatti dell’esperienza maturata in una pesca molto difficile e diversa dalle acque liguri.

CHISONE e GERMANASCA (Torino): l’11 e 12 giugno sono 24 gli atleti selezionati e partecipanti alla Semifinale della Zona Ovest dalle prove svolte la settimana prima. Valerio Govi, apre subito i giochi con un primo di settore (11 prede e 5640 punti), meno brillante la seconda gara, ma sufficiente per entrare nei 12 qualificati per le Finali chiudendo 7° assoluto e 10,5 penalità in totale.

C’è stata grande festa in casa FIMA, festeggiato non solo Valerio, ma pure i giovani talenti che in pochi anni sono arrivati alle Semifinali italiane. Di Valerio e Claudio si è scritto e molto già in passato, per Francesco, Samuele ed Edo siamo convinti che presto sentiremo molto parlare. Del resto “tutti” i campioni della mosca sono nati o passati in FIMA, questo grazie ai “vecchi” campioni che dedicano tempo e passione a trasmettere i segreti e le esperienze della pesca a mosca, e non solo con il corsi e la didattica, ma portandoli a pescare.