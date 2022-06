Pesca/ Filippo Montepagano verso i Mondiali in Paraguay - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Si sono svolte sul Campo Federale di Coltano (PI) nei giorni 10/11/12 giugno, le prove del Club Azzurro 2022 di Lancio Tecnico, gara che serve per decidere la formazione della Squadra Nazionale Italiana di Long Casting, che parteciperà ai Campionati Mondiali in Paraguay.

Si sono sfidati nell’arco di tre giorni, i migliori 15 lanciatori italiani in base alle risultanze del Campionato Italiano, disputatosi nell’ultimo mese di aprile a Roma; quattro le categorie di “zavorre”: 100-125-150-175 gr e come nel Campionato Italiano, il dominatore unico ed assoluto è risultato il Campione di casa FI-MA Chiavari, Filippo Montepagano.

Il Campione ha sbaragliato la concorrenza, tecnicamente agguerritissima mettendo in fila, ma a metri di distanza, Biagio Morra (Sniper Team) e Massimo Gargiulo (Neapolis 2008) compagni di Nazionale già alla ultima rassegna iridata. Montepagano ha vinto nettamente, le singole classifiche delle zavorre con misure stratosferiche: ha lanciato a 265 mt il piombo da 175 gr, a 270 mt quello da 150 gr, a 259 mt quello da 125 gr e “solo” a 243 mt il “piombino” da 100 gr.

La somma totale delle singole misure, che è valsa la vittoria finale generale, ha superato la soglia dei 1000 (1037 mt), soglia che per tutti gli altri è risultata ancora invalicabile, fatta eccezione per il secondo classificato, che ha totalizzato 1013 mt .

Filippo Montepagano ha confermato, se ancora ci fosse stato motivo di ribadirlo, di essere il migliore nella specialità Long Casting in l’Italia, e sicuramente uno dei tre migliori al mondo. In questa specialità sportiva, la fortuna non esiste ed i risultati sono conseguenza di allenamento, perfezione nella scelta degli “attrezzi” (Canna da lancio , mulinello e nailon con il quale lanciare) e tecnica.

Ogni lancio deve essere sempre nel range massimo possibile per la struttura fisica del lanciatore, e i gesti fatti di elasticità, muscoli e velocità, ripetuti migliaia di volte, devono essere sempre gli stessi.

Il Campione della FI.Ma Chiavari, da 10 anni passa giornate e giornate, sul campo di allenamento Federale di La Spezia, migliorandosi sempre mese dopo mese, anno dopo anno. E’ diventato il Capitano , il faro della Nazionale Azzurra che ha vinto titoli iridati e podi in quantità industriale.

A queste prove del Club Azzurro era presente un altro alfiere della Società Chiavarese della foce dell’Entella, ovvero Francesco Zama. Un atleta che è già stato nella rosa della Nazionale, e che ha possibilità di vertice assoluto. In questa manifestazione si è fermato alla misura di 950 mt complessivi, non riuscendo a “centrare” i lanci giusti soprattutto nelle zavorre “estreme” (175 e 100 gr); tenendo conto della giovane età di Francesco Zama, siamo certi che i miglioramenti arriveranno presto, vista la qualità tecnica di base e la possibilità di allenarsi con un Campione come Montepagano, capace di mettere a disposizione del compagno di squadra, tutta l’esperienza ed il “sapere” tecnico maturato in un decennio di successi nazionale e mondiali.