Pesca/ Canna di riva, si impongono i livornesi - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Trasferta difficile in terra toscana per il portacolori della FIMA/Garbolino Chiavari, Alessio Alessiani, nei giorni 11 e 12 giugno a Livorno si è svolta la selezione zonale degli italiani individuali di canna da riva. Alla selezione avevano acquisito il diritto gli agonisti di Liguria, Toscana e Piemonte provenienti dai migliori piazzamenti (podio) nei rispettivi campionati provinciali disputati nel 2021. Alessiani , nel Provinciale 2021 di Genova si era qualificato secondo assoluto.

Le gare livornesi si sono tenute in due differenti siti: sabato sul “Molo Novo”, storica banchina posta a protezione del porto, e la domenica nel suggestivo bacino presso la “Fortezza Nuova”, posto proprio nel centro della città toscana.

Due Gare piuttosto difficili con catture di salpe e saragotti in parete, oltre ad alcuni muggini di taglia nella gara del sabato, mentre numerose oratelle prese al lancio nella gara di domenica.

La Difficoltà ulteriore per il chiavarese Alessiani è stata doversi scontrare con i forti agonisti livornesi, molto pratici dei due campi gara della città. Alla fine infatti il podio è stato monopolizzato dai tre esponenti del CP Livorno: Vincenzo Scognamiglio (1+2), Stefano Falchi (5+1) ed il già nazionale Roberto Cavallini con (4+2).

Grande prestazione per il nostro Alessio Alessiani che partito non troppo bene al sabato (6°) si è riscattato con l’ottimo 3° che gli consente di risalire la classifica sino al 6° posto assoluto finale, l’ultimo posto utile per accedere alle finali nazionali di Palermo a settembre.