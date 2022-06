Pallanuoto/ Rapallo, il bilancio di mister Presti - LevanteNews

Dal Rapallo Nuoto riceviamo e pubblichiamo

Salvezza raggiunta con una giornata di anticipo e mister Lorenzo “Lollo” Presti traccia il bilancio della stagione del campionato di Serie B nazionale di pallanuoto maschile della Rapallo Nuoto.

Un commento. “È stato un campionato avvincente, molto equilibrato. Tutte partite combattute che potevano finire a vantaggio di una o dell’altra squadra. Personalmente sono soddisfatto dei ragazzi che hanno dato il 110%; è stata una scommessa e l’abbiamo vinta”.

Perché è stata una scommessa? “Perché tolti i due ragazzi più anziani, del 1993, gli altri sono dal 2000 in su. Quindi una squadra molto giovane con poca esperienza ma con tanta buona volontà e un gran spirito di gruppo”.

Ha avuto un buon riscontro anche la partnership sperimentale con la Pro Recco… “La Pro Recco ci ha prestato quattro giovani di buone prospettive; speriamo di poter proseguire questa collaborazione per poter far crescere giovani che, vista l’età, non trovano spazio in una prima squadra importante come la loro”.

Quali sono gli obiettivi del prossimo anno? “Sicuramente ripetere quanto fatto in questa stagione provando ad alzare un po’ l’asticella magari con uno o due innesti d’esperienza”.

I finali sono fatti anche per i saluti… “Più che saluti, ringraziamenti. La società che mi ha dato questa opportunità; la Pro Recco; i dirigenti sempre vicini che ci hanno aiutato moltissimo; e i ragazzi che si sono meritati questa salvezza”.