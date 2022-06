Lettere/ "Toti e il party a Portofino con soldi pubblici" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Sono stati pubblicizzati con grande enfasi nei vari media ,gli spot di marketing con cui il Presidente Toti ed il sindaco Bucci vogliono rilanciare l’immagine della Liguria. A parte il fatto che rilanciare la nostra Regione da loro stessi visto che l’hanno amministrata per cinque anni mi fa ridere, detto ciò ,vorrei ricordare che gli spot e le manifestazioni di contorno come quella svoltasi a Portofino con invito solo per 150 fortunati, sembra siano stati pagati da soldi pubblici cioè dalla nostre tasse, naturalmente saremmo lieti se ci saranno le smentite dagli uffici di comunicazione dei vari enti. Tra l’altro gli spot sono stati fatti con un importante e bravissima showgirl ma non Ligure . Possibile che in Liguria non ci fosse una testimonial brava ,bella , importante, intelligente come la cittadina scelta? Capisco che la comunicazione ed il marketing sono molto importanti , ma più importante è risolvere i problemi dei cittadini per evitare un distacco con i politici e di conseguenza una scarsa affluenza alle elezioni.