Chiavari: decesso di Patrizia Pendola Felugo, cordoglio in città - LevanteNews

Cordoglio a Chiavari per il decesso di Patrizia Pendola in Felugo, 67 anni. Persona stimatissima; la sua, una vita esemplare. Lascia nel dolore il marito Marco; i figli Emanuela e Alessandra, Bruno e Maurizio con le rispettive famiglie; in particolare i nipoti che, ricambiati, la amavano profondamente.

Stasera alle 18.30 nella chiesa di San Giacomo in Rupinaro verrà recitato il rosario; domani nella stessa chiesa alle 16 il funerale.

La Pro Recco pallanuoto, in un comunicato esprime le più sentite condoglianze al presidente Maurizio Felugo e a tutta la sua famiglia.