Camogli: "ViviAmo", incontro pubblico su Smart City - LevanteNews

Da “ViviAmo Camogli”

Martedì 21 giugno 2022 alle ore 21 nel Chiostro del Santuario del Boschetto ci sarà un incontro pubblico su Smart City.

Sarà un evento per presentare una piattaforma digitale che permetta di trovare soluzioni ideali nelle gestione di urbanistica, infrastrutture e mobilità di un territorio attraverso un programma sistemi tecnologici avanzati.

Si tratta dell’ottimizzazione di alcuni servizi della Pubblica Amministrazione come la distribuzione di energia, gestione della pubblica illuminazione, sicurezza, monitoraggio e salvaguardia ambientale, gestione rifiuti ed edifici pubblici, comunicazioni, informazioni utili, gestione dei flussi turistici e mobilità in generale utilizzando sistemi integrati della nuova tecnologia IoT Internet of Things.

Immaginiamo oggi le città di domani.

Posti disponibili limitati, si prega di prenotare ed eventualmente si invita, se necessario, ad indossare dispositivi di protezione individuale.

Per prenotazione mandare mail a viviamocamogli@gmail.com oppure telefonando al 3339891842.