Camogli: Gruppo Promozione Musicale, saggio degli allievi - LevanteNews

Dal Gruppo Promozione Musicale

Domenica 19 giugno siete tutti invitati al Ridotto del Teatro Sociale alle ore 10.30 per il saggio finale dei corsi annuali del GPM Gruppo Promozione Musicale. Si esibiranno i migliori allievi delle classi di pianoforte (docente Dario Bonuccelli), chitarra (docente Andrea Massone) e violino (docente Laura Sillitti); a seguire, anche l’esibizione dei piccolissimi allievi del corso del Children’s Music Laboratory, attivato quest’anno su proposta di Laura Sillitti, con la rappresentazione di una piccola favola musicale.

I corsi annuali di musica sono attivi da un decennio sul territorio di Camogli e da diversi anni sono ospitati dal Teatro Sociale di Camogli, che mette a disposizione alcuni dei suoi spazi per questo progetto didattico che nel tempo ha coinvolto decine di allievi di tutte le età. Le lezioni sono da sempre dedicate a chi si vuole avvicinare alla musica sia con fini amatoriali, sia con obiettivi professionali: in questo senso, diversi nostri allievi hanno preparato l’ammissione in conservatorio proprio a Camogli e attualmente sono studenti al Paganini di Genova.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito; per maggiori informazioni potete contattarci alla nostra mail musicamogli@gmail.com o al 3756667587 (anche WhatsApp); è anche possibile consultare il nostro sito www.gpmusica.info o la nostra pagina Facebook. In occasione del saggio, sarà possibile rinnovare la propria associazione al GPM: un grande aiuto alla nostra attività che vuole puntare sempre più in alto.