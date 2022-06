Sestri: estate ricca di appuntamenti, tra i ritorni Silent disc e Barcarolata - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

“Presentiamo un calendario eventi ricco, finalmente all’insegna di una normalità (quasi) ritrovata che torna a proporre diversi eventi che caratterizzano l’estate della nostra città, come la Barcarolata e la Silent disco – dichiara la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio – . Un calendario che conferma da una parte la voglia di ripartire delle associazioni del territorio e dall’altra la grande attrattività che la nostra città ha per spettacoli di altissima qualità che ci vengono proposti da associazioni e organizzatori di eventi da fuori Regione. Gli spettacoli, gli incontri, la musica che Sestri Levante offrirà questa estate sono il frutto di un attento lavoro di regia complessiva che abbiamo portato avanti con Mediaterraneo Servizi sia attraverso l’organizzazione di eventi singoli che con il supporto al territorio e alle associazioni per la realizzazione delle attività che hanno programmato”.

Sono tante le proposte che popolano l’estate di Sestri Levante e che, come da tradizione, attraversano generi diversi, per offrire ai turisti ma anche ai cittadini una varietà di eventi di qualità che possano accogliere i gusti più differenti.

Le proposte culturali. Gli appuntamenti legati all’approfondimento culturale, che da sempre offrono contenuti di grande qualità in atmosfere suggestive, si aprono con uno degli eventi più attesi di ogni estate. Torna infatti dall’8 luglio il festival di fotografia Penisola di Luce. Tre giorni tra mostre, incontri, conferenze, unitamente alla tappa Nazionale del Circuito Portfolio Italia e agli altri eventi programmati con la FIAF, pilastro portante della manifestazione. Il programma della manifestazione sarà diffuso nei prossimi giorni.

Il MuSel e Palazzo Fascie restano al centro delle politiche culturali cittadine, offrendo, con il Comune e Mediaterraneo Servizi, un calendario eventi ampio e variegato, in particolare focalizzato su presentazioni di libri, perlopiù dedicati ad archeologia e territorio con particolare attenzione all’entroterra, ricco di peculiarità storiche, archeologiche, architettoniche e naturalistiche. Non mancheranno le mostre oltre alle visite guidate e passeggiate alla scoperta di Sestri Levante, anche in collaborazione con la confraternita di Santa Caterina con cui saranno organizzati alcuni itinerari dedicati al tema delle confraternite e delle tradizioni storiche e religiose della città.

Il Sistema bibliotecario urbano, insieme all’associazione A.Bi.Ci., organizzano inoltre diverse presentazioni di libri durante il corso dell’intera estate, che avranno luogo in particolare nello slargo Natalia Ginzbug, davanti alla Biblioteca del mare.

Gli spettacoli, l’intrattenimento, il teatro. Grande spazio allo spettacolo di palcoscenico, nelle sue diverse forme. Sul palco all’aperto del teatro Conchiglia si alterneranno diversi nomi della stand up comedy e dell’intrattenimento, come I pirati dei caruggi, Luca Ravenna, Chiara Francini, Max Angioni, Antonio Ornano. Tanto teatro: oltre alle proposte di Teatri di levante e di Lupus in fabula, tre appuntamenti con PianoInBilico (Coppia aperta, quasi spalancata, 4 donne sull’orlo di una crisi di nervi, La casa degli spiriti), oltre alla rappresentazione de Il barbiere di Siviglia e al monologo di Federico Buffa. Non mancherà poi l’appuntamento con il Festival Nuove terre che in agosto regalerà uno spettacolo come sempre particolare e innovativo, questa volta ispirato alla suggestione offerta dalla fisiologia della vista, accanto alla Biblioteca del mare di Riva Trigoso.

Il cinema all’aperto. Torna, a grande richiesta, il cinema all’aperto all’arena Conchiglia: si comincia lunedì 20 giugno con Il ritratto del Duca, deliziosa commedia tratta da una storia vera. La programmazione prevede film della grande distribuzione, anteprime ma anche alcuni classici del cinema internazionale.

Musica e concerti. Il ritorno del Patchuko con Venti di Patchuko style – dj set live apre la stagione della musica estiva a Sestri Levante. Tornano l’appuntamento con il Blues and Soul Festival, diversi concerti tributo, il concerto delle Cherry Bombs e di Fabio Concato ma anche un omaggio a Ennio Morricone, i concerti di musica da camera organizzati dall’associazione Ars Antiqua per il mese di agosto e un appuntamento con la musica indie di Mojotic Festival, a cui si aggiungeranno gli appuntamenti della Filarmonica di Sestri Levante. Torna, attesissimo, anche il Sestri L.ive Festival, tutti i giovedì di luglio e agosto, con tante esibizioni musicali gratuite in diversi angoli della città. Un concerto di Napo, a settembre, chiuderà in bellezza la stagione.

La danza. Anche la danza torna a essere protagonista con il Festival dei due mari – Sestri in danza, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Il festival si impegna nella valorizzazione dell’arte della danza in tutti i suoi diversi stili attraverso una vera e propria full-immersion di una settimana con i più importanti maestri dell’arte tersicorea. A fine corso, il 28 luglio, l’esibizione degli allievi.

I grandi ritorni: Bagnun, Barcarolata, Silent disco. Il penultimo fine settimana di luglio è dedicato, come da tradizione, alla sagra del Bagnun: tre giorni dedicati al piatto principe di Riva Trigoso la cui distribuzione, gratuita, è in calendario per sabato 23.Domenica 31 luglio torna anche la Barcarolata, carnevale di barche che solcano la Baia del Silenzio con spettacolo pirotecnico finale, appuntamento attesissimo dopo i due anni di stop.E ancora, sempre in tema di appuntamenti molto attesi, venerdì 5 agosto è in programma la Silent disco, tra le discoteche silenziose più belle d’Italia.Tornano a popolare il calendario eventi anche le sagre, che tornano quasi a pieno regime; Amici del parco e Noi di Pila, associazioni sempre attive nell’animazione dei quartieri, organizzano inoltre numerose cene e serate di intrattenimento.

Dichiara Maria Elisa Bixio, assessora alla Cultura del Comune di Sestri Levante: “Il ricco calendario che presentiamo oggi identifica sempre di più la nostra città come importante meta turistica, culturalmente interessante e attenta ai diversi gusti e che si caratterizza per una elevata qualità di programmazione. Accanto a momenti ormai diventati appuntamenti attesi e che distinguono Sestri Levante come punto di riferimento per la cultura, il divertimento e la tradizione ci terranno compagnia per tutti i mesi estivi occasioni che spaziano in un ventaglio di proposte che desiderano rappresentare tutte le sensibilità e tutte le arti. Dalla fotografia al teatro, dalla commedia al cinema, dall’arte della danza alla scoperta della nostra storia, dalla musica declinata in tutte le sue innumerevoli forme, dalle presentazioni di libri alle mostre tematiche, sarà un’estate che si caratterizzerà per il desiderio di riassaporare quella normalità che tanto ci è mancata in questi due anni. Ma sarà anche occasione di ritrovare il territorio e le comunità che lo vivono attraverso le tradizioni culinarie rappresentando un valore importante che orgogliosamente ci identifica. Le sagre, antica festa di promozione, non saranno solamente questo ma anche occasione per conoscere luoghi magnifici che mantengono la loro naturalezza e il loro fascino incontaminato. Il grande fermento culturale della nostra città rappresentato dalle tante associazioni che animano il nostro territorio descrive la più sincera forma di promozione per raccontare e raccontarsi. La collaborazione con le tante associazioni culturali del territorio raffigura un grande valore per la nostra città, la rende vivace, dinamica, attiva, la descrive al meglio : una grande dote che in tutti questi anni mi ha offerto motivo di grande orgoglio”.

Conclude Marcello Massucco, amministratore di Mediaterraneo servizi: “Sestri Levante è pronta a vivere un’estate intensa: sarà una stagione con tantissimi eventi di qualità che uniranno divertimento, cultura e approfondimento. Sono particolarmente soddisfatto continuare la collaborazione con il cinema Ariston per offrire il cinema all’aperto, una particolarità che in questi anni ha incontrato il favore del pubblico e che rappresenta un’unicità nel territorio”.