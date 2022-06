'Santa': via i ponteggi, ecco la facciata dell'Excelsior Palace Santa - LevanteNews

L’ex Hotel Nuovo Lido, riqualificato, rinasce come “Excelsior Palace Santa”, un cinque stelle “gemello” del prestigioso Excelsior Palace di Rapallo. La struttura che sorge a Santa Margherita Ligure sul lungomare di Ghiaia, non potrà aprire entro l’anno come era nei propositi. Il dottor Aldo Werdin spiega: “La pandemia prima e la guerra in Ucraina dopo, hanno complicato l’attività di molte aziende. Sono così in ritardo le consegne di molte attrezzature e macchinari come gli ascensori e le cucine. Avevamo previsto l’apertura prima di Natale, ma dovremo inaugurare questo gioiello prima della Pasqua 2023”.