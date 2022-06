'Santa': l'addio a Pericu, consuocero di Umberto Costa - LevanteNews

Oggi nella chiesa di Boccadasse l’ultimo saluto all’avvocato e professore Giuseppe Pericu, sindaco di Genova per due mandati, ma soprattutto uomo di grande carisma e umanità che sapeva mettere tutti i suoi interlocutori a proprio agio. Ammirato anche dai suoi avversari politici.

E’ stato scritto della sua frequentazione al golf di Rapallo o la sua partecipazione a convegni svoltisi nel Levante. Pochi hanno sottolineato che frequentava spesso Santa Margherita Ligure e la casa in collina dei consuoceri: Umberto Costa (Banchero & Costa) e la moglie (Costa & Nolan). Umberto Costa nel 2016 scrisse e presentò, nella sua villa e a poi a Spazio aperto (presente anche Beppe Pericu) un piacevolissimo volume intitolato: “Tigullio: un incontro. Due famiglie attraverso due secoli”. Vi racconta la sua carriera nel mondo degli affari e il suo grande amore per la moglie e la famiglia.

Il nonno di Umberto Costa era niente meno che Eugenio Broccardi, podestà di Genova dal 1926 al 1933; realizzò la Grande Genova e come testimoniano le “Riviste municipali” dell’epoca concretizzò decine di opere che trasformarono la città e che resistono al tempo. Eugenio Broccardi, prese poi le distanze da Mussolini pur restando , nominato dal Re, senatore del Regno. Fu tanto benvoluto dai genovesi (gli stessi suoi dipendenti gli riconoscevano grandi meriti) che dopo la Liberazione fu eletto in Consiglio comunale a Genova. A Santa Margherita regalò il terreno per costruire lo stadio che porta il suo nome. Un personaggio con molti punti in comune con Giuseppe Pericu, compiaciuto del fatto che il suo consuocero ne fosse nipote.