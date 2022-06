Recco: è morta l'orefice Eleonora Marchesi Stradella - LevanteNews

Alla soglia del secolo di vita e ad un anno esatto dal decesso del marito Umberto, è morta all’ospedale San Martino Eleonora Marchesi vedova Stradella. Col marito gestiva una storica gioielleria dove i recchesi si servivano con fiducia in occasione di battesimi, prime comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni; gli eventi che scandivano i ritmi delle famiglie, o in particolari occasioni. Umberto ed Eleonora sapevano sempre consigliare secondo i gusti e le possibilità dei clienti. Per questo in molti ricordano ancora con affetto e stima la signora Eleonora. La piange il figlio Franco.

Domani alle 17.30 verrà recitato il rosario nella parrocchia di San Giovanni Battista dove venerdì alle 10.30 verrà celebrato il funerale. La salma proseguirà poi per il cimitero di Staglieno.