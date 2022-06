RASSEGNA STAMPA. Sestri: grande festa al quartiere Lavagnina - LevanteNews

Oggi, mercoledì 15 giugno, auguri a Germana. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Vizio non punito cresce all’infinito”

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Sestri Levante: grande festa alla Lavagnina. Cogorno: agricoltura sociale, progetto per sostenere persone in difficoltà.

Elezioni Chiavari: “Michela Canepa, vedova Di Capua la più votata”; “Corticelli: ancora nessuna intesa. Molinari non lontani da Messuti”; “Bettoli ascolta e incontra tutti, convincerà chi ha disertato i seggi”; “Devoto, il prof, che ama la politica”; “Dodici candidati su sedici di Avanti Chiavari”; “Ex giocatore di football americano, Messuti vuole andare in meta”; “Torchio, il risultato della lista non soddisfa”; “Bettoli (secondo articolo, stessi temi) cerca di allargare i consensi puntando su empatia e reti sociali”; “Bertani, la sorpresa è giovane”; “Consiglio comunale, ecco chi entra, ma l’ultima parola arriva dal ballottaggio”.

Chiavari: momenti di storia romana alla Zafra. Chiavari: giochi, laboratori, teatro e sorprese, in scena famiglie e bimbi.

Rapallo: Silvia Salis e la sua storia a Villa Porticciolo. Rapallo: dopo il minigolf, un torneo di padel. Santa Margherita Ligure: strade e parchi, ‘Progetto Santa’ chiede un piano di manutenzioni. Portofino: premio Bancarella Sport, i libri finalisti in piazzetta. Portofino: Emilia Beani presidente dello Zonta. Portofino: “Pericu grande maestro”.

Camogli: il macramé, premio postumo da Saluzzo a Tina Leali Rizzi. Recco: Caterina Peragallo, docente e assessora lascia la scuola dopo 44 anni. Recco: giochi per bambini, stop alle barriere.

Elezioni a Cicagna: “Sette in aula, ma due lasceranno il posto”.