A San Michele di Pagana, in prossimità della strettoia lungo la provinciale 227, sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della seicentesca Villa Arcadia, da decenni in completo abbandono. Dopo la bocciatura di vari progetti, verrà suddivisa in otto appartamenti. I lavori di scavo al momento, per motivi di viabilità, si svolgono di notte, illuminati da potenti fari. Rapallo elimina così un altro punto della vecchia città fatiscente.