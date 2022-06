E’ accaduto a Rapallo sulla collina di San Michele. Sotto la via Aurelia. Un fuoco di pulizia non controllato, complice la siccità, si è allargato; probabilmente anche in una zona sprovvista di impianto idrico. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e i colleghi di Chiavari con un’auobotte. Il fuoco è stato circoscritto evitando anche bruciasse un casetto in legno contenente attrezzi che ha subito lievi danni.