Rapallo: Elettra Car Sharing sbarca in Riviera - LevanteNews

Da Elettra Car Sharing

Il car sharing 100% elettrico di Genova sbarca anche in riviera con una nuova area operativa da Portofino a Sestri Levante, attiva per tutta la durata dell’estate con l’obiettivo di promuovere una nuova forma di mobilità, sostenibile, condivisa e interconnessa.

Sestri Levante, Lavagna, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli e Portofino sono i comuni coinvolti nel progetto proposto da Duferco Energia, l’azienda energetica che gestisce il servizio di car sharing genovese, con l’obiettivo di mettere a disposizione del Tigullio un servizio di mobilità innovativo e coerente con gli obiettivi di sostenibilità delle città europee più smart.

Dopo il recente ampliamento dell’area operativa genovese, da oggi fino al 15 settembre 2022, nell’area del Tigullio saranno a disposizione dei cittadini e dei turisti 20 Volkswagen eUp! di Elettra Car Sharing, tutte a zero emissioni prenotabili attraverso la modalità a Flusso Libero (Free Floating) che consente il ritiro e il rilascio delle auto in qualsiasi zona della nuova area operativa. Le auto possono circolare ovunque, ma devono essere sempre riconsegnate all’interno dell’area.

“Vogliamo offrire all’area del Tigullio un’alternativa sostenibile per gli spostamenti attraverso i vari comuni nel periodo di maggior affluenza turistica – commenta Marco Silvestri, Direttore di Elettra Car Sharing. Siamo davvero contenti di essere riusciti a coinvolgere nel progetto così tante amministrazioni comunali per poter lanciare in tutta l’area del Tigullio un nuovo modello di mobilità a impatto zero”.

Il servizio è molto facile da usare, basta scaricare la App Elettra o collegarsi al sito

elettracarsharing.com, effettuare la registrazione, cercare sulla mappa le auto disponibili e, una volta individuata quella più vicina, opzionarla e prelevarla tramite App (le chiavi sono all’interno dell’auto). Le auto di Elettra possono essere parcheggiate gratuitamente nelle Aree Blu, ma solo all’interno dell’area operativa.

Inoltre, tutti i residenti nei sei comuni coinvolti dal progetto possono entrare gratis nel Club Elettra Tigullio con un risparmio di 39€ e uno sconto sulle tariffe di tutte le auto. Il costo al minuto per l’utilizzo delle auto è di 0,35 euro, ma attraverso il Club Elettra la tariffa scende a 0,28 euro al minuto.

Dichiarazioni dei sindaci:

Carlo Bagnasco, Sindaco di Rapallo

“Sin dall’inizio del mio primo mandato ho fortemente creduto nella necessità di un cambio di atteggiamento nei confronti della mobilità. In questa prospettiva ho fin da subito adottato automobili a zero emissioni per gli spostamenti istituzionali. Sono orgoglioso che Rapallo sia al centro di un progetto sperimentale comprensoriale a cui sicuramente se ne affiancheranno altri. Ringrazio Elettra per aver concretizzato questo interessante progetto in vista di una stagione estiva che si preannuncia da tutto esaurito”.

Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante

“Un progetto significativo per l’intero territorio, che abbiamo accolto con grande favore, non solo perché aggiunge un servizio rilevante all’interno di un tema importante come quello della mobilità, ma anche perché lo fa guardando al futuro, in un’ottica di sostenibilità”.

Gian Alberto Mangiante, Sindaco di Lavagna

“Siamo felici di poter offrire sul Nostro Territorio, in via sperimentale, questo ulteriore Servizio, volto a coniugare la mobilità green con una crescente necessità turistica, non solo cittadina, ma comprensoriale”.

Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure

“La mobilità elettrica e condivisa è una modalità ecologica per far spostare cittadini e ospiti, su cui ci stiamo impegnando con convinzione e perseveranza da anni. Sono lieto che, grazie a Duferco Energia, nella nostra offerta entri ora anche il car sharing e questo avvenga in un’ottica ampia e coordinata che coinvolge tutto il golfo del Tigullio”.

Fabio De Ponti, Sindaco di Zoagli

“Sono felice di poter aderire al progetto Elettra perché è sempre più necessario trovare soluzioni che supportino l’adozione di politiche ecologiche che contribuiscano alla riduzione delle emissioni inquinanti. Sembra superfluo nel nostro territorio che gode di una ottima qualità dell’aria ma invece dobbiamo renderci conto che l’importante è la riduzione globale delle emissioni e ognuno deve fare la sua parte, Tigullio e Zoagli compresi. Con la mia amministrazione, a Zoagli si è iniziato a individuare molte iniziative rivolte agli obiettivi dell’agenda 2030 e ringrazio Duferco per averne aggiunto un’altra. A breve sarà presente sul territorio comunale la prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici, ne seguiranno altre, la svolta è iniziata”.

Matteo Viacava, Sindaco di Portofino

“Accogliamo con convinzione l’iniziativa Elettra Car Sharing, con l’auspicio che possa rappresentare un ulteriore incentivo alla riduzione degli impatti per il territorio, sulla scia del progetto “Portofino Carbon Free” che abbiamo lanciato recentemente”.