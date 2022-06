Ecco le immagini della diga in cemento armato chea Rapallo protegge il porto Riva e lo stesso centro storico; una diga a prova di maremoto; sarà ancora più incisiva quando sarà ultimata la massicciata esterna. Dopo avere rafforzato la diga davanti a Villa Porticciolo, a protezione di via Avenaggi, anche il lungomare è stato protetto con una massicciata a levante e a ponente del molo per i battelli turistici. Un litorale superprotetto.