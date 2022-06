Rapallo: attracco battelli, ora tocca al Circomare - LevanteNews

L’ufficio Demanio del Comune di Rapallo ha istruito la pratica per sistemare alcune piccole boe nell’area del pontile di attracco dei battelli turistici e segnalare i punti dove il fondale è poco profondo per effettuare manovre. Erano stati i battellieri ad accorgersi dell’inconveniente, ma per sistemare le boe avevano trovato un muro di gomma. La sistemazione comporta una concessione e un iter burocratico. Il Comune ha istruito la pratica in tempo record e si attende il nulla osta del Circomare. A stagione iniziata il fatto di non poter attraccare a Rapallo rappresenta una perdita notevole sia per il Consorzio battellieri sia per gli operatori del lungomare e del centro storico. In attesa del via libera è stata collocata la biglietteria.