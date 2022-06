Lavagna: "Zona Estiva", le vie e le piazze con i parcheggi a pagamento - LevanteNews

Dal comune di Lavagna su Facebook

Ricordiamo che da oggi 15/06 fino al 15/09 i parcheggi saranno a pagamento anche nelle piazze e nelle vie della “Zona Estiva” tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

Piazza Milano,

Piazzale Giovanni XXIII,

Via del Cigno,

Via Aurelia,

Via Lombardia,

Via Romana

Piazzale Lugano,

Via Lungotorrente Barassi

TARIFFE zona estiva

• 1,00 Euro all’ora nei giorni feriali non prefestivi

• 1,50 Euro all’ora nei giorni festivi e prefestivi

• 5,00 euro per sosta di almeno 6 ore sia nei feriali che nei festivi

Il personale di AMT S.p.a. resterà a disposizione per venire incontro alle esigenze dell’utenza.