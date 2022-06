Cogorno: il 25 giugno la "Giornata del Rifugiato" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Cogorno

L’Amministrazione Comunale di Cogorno in collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco, ente gestore del Servizio SAI di Cogorno, invitano la cittadinanza all’evento “Insieme possiamo fare la differenza”, in occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato, che si terrà sabato 25 Giugno.

Le attività organizzate dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dagli operatori del Servizio SAI di Cogorno si terranno dalle ore 15 in Piazza Aldo Moro con la lettura di una storia per bambini. La giornata proseguirà nel cortile della Scuola N. Rocca, di via alla Basilica n. 2, con attività dedicate ai bambini dai 4 ai 9 anni con merenda tutti insieme. Infine dalle ore 17:30 nella sala polivalente della Scuola N. Rocca si terrà una tavola rotonda con i soggetti coinvolti nel progetto e la proiezione di un video-documentario.

Da lunedì 20 Giugno, inoltre presso la Sala Consigliare del Comune di Cogorno di piazza Aldo Moro sarà esposto materiale informativo sulla Giornata Internazionale del Rifugiato, sul progetto SAI, sulla Cooperativa Animazione Valdocco e sulle attività ed i servizi per la comunità di Cogorno realizzati con l’aiuto del Progetto SAI.