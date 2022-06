Chiavari: presentato il programma del 23° Columban's Day - LevanteNews

Questa mattina alla presenza del vescovo diocesano monsignor Giampio Devasini, Claudio Solari – coordinatore della manifestazione – ha presentato il nutrito programma del 23° Columban’s Day, la manifestazione in onore dell’abate San Colombano che si svolgerà da sabato 18 giugno a domenica 10 luglio, interessando i Comuni di Chiavari, San Colombano Certenoli, Cogorno e Borzonasca. Il presidente dell’Associazione Colomboniana Europea, Mauro Steffenini, ha spiegato che lo scopo di questa iniziativa è ravvivare la memoria e il messaggio di San Colombano che non è stato solo un riformatore della vita monastica ma è un segno di speranza per tutti, capace di riaccendere la fede nelle popolazioni in questo difficile momento. Il vescovo Devasini ha ricordato che San Colombano ha introdotto la confessione individuale e reiterata, mentre prima c’era solo quella pubblica o al termine della vita.

Erano presenti il sindaco di San Colombano, Carla Casella, il vice sindaco, Fabio Zavatteri, il sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi.

Le reliquie di San Colombano saranno accolte sabato 18 giugno alle ore 18 a San Colombano Certenoli. Domenica 19 giugno alle 10,30 il vescovo diocesano presiederà la Santa Messa solenne a San Colombano Certenoli.

Lunedì 20 giugno a Chiavari, presso l’Auditorium San Francesco, alle ore 17 Osvaldo Garbarino e Renato Lagomarsino condurranno il Convegno sull’evoluzione del territorio a seguito dell’influenza dei monaci di San Colombano. Alle ore 19 sarà inaugurata, nella Torre Civica, la mostra illustrativa “San Colombano per l’Europa”.

Martedì 21 giugno si svolgerà la visita guidata a cura di Osvaldo Garbarino e Claudio Solari nella chiesa di San Colombano di Vignale.

Mercoledì 22 giugno alle ore 20,30 le Reliquie del santo saranno accolte presso il Santuario di N. S. Della Guardia a San Martino del Monte; la S. Messa sarà presieduta da prete Rinaldo Rocca.

Sabato 25 giugno sarà possibile partecipare alla visita guidata della Basilica di San Salvatore dei Fieschi e al complesso storico.

Domenica 26 giugno sul sagrato della chiesa di San Colombano della Costa, alle ore 10 saranno accolte le Reliquie del Santo e la S. Messa sarà presieduta dal parroco don Maurizio Prandi. Lo stesso giorno le Reliquie giungeranno – alle ore 17,30 – all’Abbazia di Sant’Andrea di Borzone dove padre Attilio Fabris celebrerà la S. Messa. Al termine Osvaldo Garbarino guiderà la visita all’edificio sacro. Alle ore 20 Concerto del gruppo Enerbia.

Lunedì 27 giugno, alle ore 17,30, le Reliquie giungeranno al Santuario del SS. Crocifisso di Borzonasca; la S. Messa sarà celebrata dai parroci del territorio comunale. Al termine visita guidata da Osvaldo Garbarino.

Martedì 5 luglio alle ore 15 si potrà partecipare alla visita guidata dei resti dell’abbazia di Villa Oneto.

Sabato 9 luglio alle ore 10 le Reliquie saranno accolte in Val Cicana e la S. Messa sarà celebrata dal vescovo diocesano presso la chiesa di S. Stefano di Cichero. Al termine sarà presentato il nuovo stemma del Comune di San Colombano Certenoli.

Alle ore 17,30 le Reliquie saranno portate processionalemente nella Cattedrale di N. S. dell’orto a Chiavari e la S. messa vespertina sarà presieduta dal prevosto don Gianlorenzo Borzini.

Lo stesso sabato 9 luglio a San Colombano alle ore 18 Gabriella Airaldi terrà – presso i girdini del Lascito Cuneo di Calvari – la lectio magistralis dal titolo ” San Colombano, Patrono d’Europa tra fede, storia, cultura”. Gli intermezzi musicali saranno affidati alla violinista Alice Nappi. Essendo Colombano Patrono dei motociclisti, saranno presenti i membri del Tigullio Motor Club.

Domenica 10 luglio sarà il culmine della manifestazione: a Chiavari si potranno visitare le chiese del centro storico, a partire dalle ore 10. Alle ore 16 il vescovo Devasini saluterà nel palazzo vescovile i vescovi e i parroci convenuti e contemporaneamente il nuovo sindaco saluterà i sindaci e le autorità civili delle comunità colombaniane. Alle ore 17 si svolgerà la Solenne Celebrazione Eucaristica in Cattedrale.

Alle ore 19 presso il Villaggio del Ragazzo la tradizionale cena conviviale del pellegrino.

Alle ore 21,15 in piazza N.S. dell’Orto Danilo Marchello dirigerà il Concerto della Società Filarmonica Città di Chiavari.

In varie occasioni sarà possibile la degustazione di prodotti tipici.