Carasco: il portalettere Federico Cammarota convocato in Nazionale - LevanteNews

Da Poste Italiane

Torna in campo la Nazionale di Poste Italiane, la squadra di calcio che rappresenta l’Azienda nelle iniziative e nei tornei a fini benefici. Dopo lo stop dovuto alla pandemia e in occasione dell’importante anniversario dei 160 anni, Poste Italiane ha deciso di prosegue il suo cammino di vicinanza alle comunità e di presenza sul territorio, favorendo lo sport e l’inclusione.

Tra i nuovi giocatori scelti dall’allenatore Angelo Di Livio c’è il portiere Federico Cammarota, stabilizzato in Poste Italiane a tempo indeterminato nel 2020, nel ruolo di portalettere presso il Centro Distribuzione Chiavari dove serve, tra le altre, anche la zona dei Grandi Utenti. Un’occasione prestigiosa e di responsabilità per il dipendente di Poste, che ha iniziato il suo percorso calcistico nel a Cuneo e che si è poi trasferito, per amore, dal Piemonte al Tigullio dove, nella prossima stagione, vestirà la maglia del Sestri Levante.

«La mia carriera calcistica – racconta Federico – è iniziata con le giovanili a Cuneo, dove sono nato, e al Torino in primavera. In prima squadra ho giocato in serie D a Cuneo e Lavagnese poi serie C sempre a Cuneo. Ho ricevuto la chiamata di Poste Italiane per fare il portalettere a Tempo Determinato a Cuneo a febbraio 2017, poi dal 2020 sono stato stabilizzato a tempo indeterminato. Quindi con il calcio ho iniziato a giocare in Eccellenza (Pro Dronero, Fossano, Albese e infine Pinerolo). Giocare oggi nella Nazionale di Poste – continua – è motivo di grande orgoglio sia perché, come sottolineato dall’A.D. Del Fante e dal condirettore Lasco, questo è un progetto volto a sostenere iniziative benefiche, sia per il valore aggregante dell’iniziativa, infatti essere riusciti a formare una vera e propria squadra di calcio nella più grande azienda di servizi del Paese significa unire nel nome dello sport, e della sana competizione, dipendenti che provengono un po’ da ogni parte d’Italia, permettendo un prezioso confronto professionale. Anche avvicinare il pubblico alla beneficenza degli eventi sportivi è un prezioso valore aggiunto che Poste Italiane riesce sempre ad offrire».

Tra le oltre 400 candidature arrivate dai dipendenti delle diverse strutture del Gruppo Poste Italiane, sono stati 60 i giocatori convocati per partecipare ai provini di selezione. Dopo una intensa due giorni di test tecnici e allenamenti, il CT Angelo Di Livio ha scelto i 30 calciatori che indosseranno la maglia gialloblu della Nazionale di Poste Italiane e scenderanno presto in campo per le partite di beneficienza su tutto il territorio nazionale.

Nell’anno del suo 160esimo compleanno fra le numerose attività in programma, Poste Italiane riparte anche dal calcio con l’obiettivo di valorizzare lo sport e il gioco di squadra, fuori e dentro l’Azienda, e supportare iniziative di solidarietà confermando ancora una volta la sua vocazione di azienda socialmente responsabile.