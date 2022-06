Camogli: "Barriere anti rifiuti e qualità del mare" - LevanteNews

Da Claudio G. Pompei, consigliere comunale capogruppo di “Camogli nel cuore”

Barriere anti inquinamento (Panne).

Come ormai capita da 4 anni, da quando sono in Consiglio comunale, chiedo in questo periodo, attraverso un’interpellanza all’Amministrazione di posizionare nell’immediatezza le barriere anti inquinamento (panne) davanti alla spiaggia di Camogli.

Provo tristezza, che senza essere sempre sollecitato, questo gruppo politico non valuti importante offrire lo stesso servizio ai turisti in alta e bassa stagione, ma soprattutto non si impegni a garantire ai Camoglini, ai suoi cittadini, di fare il bagno, nel loro mare, in acqua il più pulita possibile.

Fare il bagno al lunedì e martedì (come accaduto nelle ultime 2 settimane) spesso si paga anche le conseguenze, in termini di sporcizia sull’acqua, del weekend con tante barche ormeggiate vicino a riva.