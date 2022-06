Calcio/ Genoa, Vasquez saluta e passa alla Cremonese - LevanteNews

Un giocatore entra e uno esce: Johan Vasquez saluta il Genoa e passa alla Cremonese. Il club grigiorosso tornato in serie A dopo 29 anni è riuscito a battere la concorrenza e ad assicurarsi il difensore messicano.

Vasquez durante la sua esperienza in rossoblu ha messo a segno 30 partite e un gol (sotto la Nord nel 2-2 in casa contro il Sassuolo in una gara in cui il grifone era andato due volte in svantaggio. In uscita potrebbe finire pure Ostigard: il difensore norvegese sarebbe molto vicino al Napoli

Intanto è arrivato Ilsanker al Baluardo per sostenere le visite mediche: il centrocampista ha chiuso la sua esperienza con l’Eintracht dopo 49 partite e 3 gol.