Calcio/ Genoa, Spors pesca dall'Eintracht: arriva Ilsanker - LevanteNews

Il Genoa pesca dal calcio tedesco: il primo acquisto della B è Stefan Ilsanker dell’Eintracht ma con un passato già in Bundesliga nel Lipsia e in Austria nel Salisburgo.

La notizia è data data da Sky Sport. Il centrocampista è atteso oggi in città pronto a svolgere le visite mediche di ritoin attesa della firma sul contratto.

La società però non pensa soltanto alle entrate, c’è da sfoltire la rosa: in attacco si sono da valutare le situazioni di Mattia Destro (piace allo Spezia), Ekuban e Yeboah. Anche Cambiaso potrebbe restare in serie A così come Vasquez seguito dalla Salernitana.