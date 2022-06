Valli dell'Aveto: il Museo del Bosco vicino al Lago delle Lame - LevanteNews

Dal Consorzio “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”

Sabato 18 giugno il Museo del Bosco del Parco dell’Aveto, a pochi passi dal bellissimo Lago delle Lame, riapre le porte ai visitatori.

Per il terzo anno consecutivo sarà il Consorzio “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” a gestire le aperture estive, grazie alla convenzione stipulata con l’Ente Parco dell’Aveto per contribuire alla promozione e valorizzazione di questa affascinante area espositiva dedicata al bosco.

Attraverso pannelli illustrativi e allestimenti posizionati in un percorso tra gli alberi, si potranno riconoscere le varie essenze caratteristiche del Parco e comprendere come è cambiato nel tempo il rapporto dell’uomo con il bosco, dagli usi primari della preistoria quale fonte di energia rinnovabile alle lavorazioni della marineria del 1600 e alle antiche Carbonaie, per arrivare alla realizzazione di oggetti di design come le famose sedie chiavarine. Curiosando nel sottobosco poi potremo imparare a riconoscere le tracce lasciate dagli animali, individuare la ricostruzione delle loro tane e scoprire tante curiosità sull’animata vita diurna e notturna della foresta.

Fino a domenica 11 settembre, il Museo sarà aperto tutti i fine settimana dalle ore 10 alle ore 17, con ingresso libero e dal 15 luglio al 26 agosto anche al venerdì. Sono previste anche alcune aperture straordinarie il 19 luglio e il 2, 15 e 23 agosto, in concomitanza con le escursioni guidate alla Riserva Naturale Orientata delle Agoraie (che per questa stagione hanno quasi esaurito i posti disponibili).

Il Museo del Bosco è una meta per tutti, particolarmente amata dalle famiglie e luogo ideale per un picnic al fresco, grazie alle aree attrezzate con tavoli e panche intorno al lago. Ma tanti altri sono gli appuntamenti che animeranno questo fine settimana di quasi estate.

In Val d’Aveto sono due le escursioni in programma domenica 19: il periplo della zona umida delle Agoraie, che ci porterà ai laghetti Asperelle, Coda d’Asino e Agoraie di fondo con le Guide Meraviglie d’Aveto (info e prenotazioni tel. 333 9503870) e l’escursione alla cascata della Ravezza con visita all’az. agricola Villa Rocca insieme alle Guide del Parco dell’Aveto (prenotazione on-line).

Per gli appassionati di arrampicata da non perdere nel fine settimana anche l’inaugurazione della Parete Falesia Dente della Cipolla.

In Valle Sturla è in programma da sabato a domenica un laboratorio dedicato a fermentazione e aromaterapia, promosso da La Perla dell’Alta Via in loc. La Squazza, Borzonasca (info e prenotazioni: tel. 347 3133456), mentre domenica dal Lago di Giacopiane partirà l’escursione di horsewatching con la Guida Evelina Isola (info e prenotazioni tel. 3473819395).

Partirà invece sabato alle ore 17 davanti al Comune di Borzonasca la grande caccia al tesoro a squadre; iscrizioni entro venerdì presso la Tabaccheria Elle e il bar Poker d’Assi.

In Val Graveglia sabato mattina appuntamento con il mercatino agricolo dei produttori locali a Conscenti di Ne dalle ore 8 alle 12. Dalle ore 19 serata gastronomica “Dall’orto alla tavola” e Festa della musica.

Domenica 19 a Cassagna alle ore 10 inizierà il De Rumenta Day a cura dell’ass. culturale I Nuovi Garuli mentre a Pontori alle ore 21 andrà in scena la commedia dialettale “Giacumin bellu e fantin” con la compagnia I Ruspanti.

tel. 334.6117354 – e-mail: info@unamontagnadiaccoglienza.it

www.unamontagnadiaccoglienza.it