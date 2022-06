Sori: "Sanzioni raddoppiate e aumento costo del bollino Zsl" - LevanteNews

Da Ilaria Bozzo per il Gruppo Consigliare Sori2020

Di recente è stato approvato in Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza e contrario dell’opposizione, il nuovo Bilancio di quest’anno. La discussione è stata ampia, soprattutto rispetto alla programmazione strategica di questa Amministrazione, non pervenuta, e rispetto all’aumento delle sanzioni.

Per il 2022 l’Amministrazione intende incassare circa il doppio delle sanzioni rispetto allo scorso anno. Se l’anno scorso, erano già arrivate a toccare la soglia record di 120.000 €, quest’anno saranno addirittura di 240.000 €.

Un trend che va aumentando in modo esponenziale di anno in anno.

Abbiamo chiesto conto di questo aumento e ci è stato detto che, con riferimento alle sanzioni del codice della strada, l’indirizzo politico dato al Comando della Polizia Locale è stato quello di fare più multe.

Nello specifico, il Sindaco ha detto, nella sua risposta, di aver scelto appositamente il nuovo Comandante dei vigili per risolvere “la situazione caotica e di anarchia presente a Sori, causata dai residenti, i quali, a loro volta, forniscono un cattivo esempio ai foresti”. Ha detto quindi che questa è una fase di “educazione” dei soresi, disciplinata attraverso l’aumento delle sanzioni.

Oltre a questo si aggiunge un’altra novità che tocca le tasche dei soresi. Da oggi è possibile rinnovare il bollino ZSL, ma scopriamo che anche in questo caso il costo stabilito dall’Amministrazione è aumentato di sei volte. Se il vecchio costava 5€ per tre anni, ora ne costa 10 per un anno solo.

C’è di più, altra novità della Giunta Reffo: il costo aumenta se il nucleo familiare ha più di un mezzo. 25 €/anno per la seconda auto e fino a 50€ per la terza. Anche per i motorini arriva l’aumento, fino a 20 €/anno per il terzo motorino appartenente alla stessa famiglia. Penalizzando di fatto gli abitanti delle Frazioni che si spostano maggiormente e che possiedono più mezzi per famiglia vista la carenza del trasporto pubblico in alcuni orari.

Non condividiamo le scelte della Giunta che ci sembra opportuno rendere note. Non ci piace che si debbano toccare le tasche dei soresi per simili motivazioni, non condividiamo nemmeno che queste novità non vengano neppure comunicate direttamente dall’Amministrazione. Quando si parla di Bilancio si parla di soldi pubblici e la trasparenza e la comunicazione sono principi fondamentali per una buona gestione delle risorse pubbliche, tanto più se si toccano le tasche dei cittadini a questo modo.

Qui il link per ascoltare le dichiarazioni in Consiglio comunale, perché come sempre, il nostro suggerimento è quello di ascoltare, informarsi e farsi una propria opinione: https://www.youtube.com/watch?v=9Z4PMVPkpvU&t=5966s