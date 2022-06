Sestri: stazione ferroviaria, in arrivo moderni ascensori - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca relativa all’ammodernamento degli ascensori della stazione ferroviaria di Sestri Levante

Claudio Muzio ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quando finiranno gli interventi di ammodernamento dell’ascensore che dal piano terra della stazione di Sestri Levante conduce al sottopasso ferroviario e dell’ascensore di accesso ai binari 4 e 5, che, a causa di questi lavori, sono fuori servizio dalla fine del 2021 creando – ha detto – notevoli difficoltà in particolare alle persone con disabilità, agli anziani e alle madri con passeggino.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha spiegato che è in corso da parte di RFI la sostituzione delle pedane elevatrici con moderni ascensori, per un investimento di 300 mila euro, e che l’ascensore al servizio del primo marciapiede sarà attivato entro la seconda settimana di luglio. Berrino ha annunciato che RFI progetterà entro il 2023 un pacchetto di interventi fra i quali un ascensore anche sul secondo marciapiede e ha illustrato le misure previste per rendere completamente accessibile la stazione.