San Colombano: auto contro caseggiato, gravi due ragazzi - LevanteNews

Ancora un incidente lungo la 225 della Fontanabuona a San Colombano. Dopo la vettura incastrata tra un camion in sosta e un muro, ieri poco dopo la mezzanotte un’auto con una coppia a bordo che viaggiava in direzione Carasco, ha perso il controllo ed è finita contro un caseggiato che delimita la corsia opposta, inclinandosi poi su un fianco.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è confluito il 118 con due medici, la Croce Rossa din Cicagna e la Verde di Carasco. I vigili del fuoco di Chiavari hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto dall’abitacolo il ragazzo, mentre la ragazza era già riuscita a liberarsi. I due feriti sono stati inviati in codice rosso al San Martino; le loro condizioni tuttavia sarebbero in miglioramento. La 225 è rimasta chiusa al traffico per tre ore. Ad effettuare i rilievi e accertare le cause che hanno provocato l’incidente i carabinieri.

***

Dall’uffico documentazione comunicazione dei Vigili del fuoco

Grave incidente la scorsa notte a San Colombano Certenoli. Il conducente di una vettura, per cause da definirsi, ha perso il controllo della vettura ed è andato ad impattare finendo la sua corsa su un fianco. Uno degli occupanti è riuscito ad uscire da solo mentre l’altro è stato estratto dai Vigili del fuoco di Chiavari. La strada, via Domenico Cuneo, è rimasta chiusa al traffico.