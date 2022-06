Recco: “L’angolo dell’arte”, espone Piero Bisso - LevanteNews

Dalla Pro Loco Recco

Continua presso l’atrio della Sala Polivalente Franco Lavoratori l’esposizione “L’angolo dell’arte”, uno spazio espositivo riservato agli Over 65 per far conoscere le proprie passioni ed esporre disegni, dipinti, sculture e collezioni.

Figlio del Golfo Paradiso, Piero Bisso nasce a Recco nel 1942. La sua infanzia è vissuta a Pieve Ligure, dove già dai primi anni di vita, impara a vivere il mare, la sua costa e il suo litorale. L’innamoramento è istantaneo. Del “Funtanin” al pari di un pesce da scoglio, conosce tutti i fondali, i suoi sassi e ogni secca. Poi, in età adulta, Piero si forma frequentando i corsi di pittura organizzati dall’ Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Qui scopre il colore ad olio come tecnica a lui più congeniale, privilegiata. Diverse sono le mostre dove ha esposto i suoi dipinti.

Tutta la cittadinanza ed i turisti sono quindi invitati a visitare questa interessante esposizione pittorica dal 16 al 26 giugno.

L’“Angolo dell’Arte” è un’iniziativa realizzata nell’ambito del patto di sussidiarietà “Anziani: benessere in Liguria” della Regione Liguria a cui ha partecipato Unpli Liguria Aps, in collaborazione con Pro Loco Recco e Comune di Recco, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.