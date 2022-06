Recco: domani lavori di asfaltatura in via Alpini d'Italia - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Cominceranno domani mattina i lavori di asfaltatura in via Alpini d’Italia, un’attività che permetterà di conclude gli interventi per il consolidamento e la messa in sicurezza della sede stradale e della parete rocciosa, per un investimento complessivo di 200mila euro. Lo comunicano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo: “La volontà dell’Amministrazione è di essere vicina a tutti i cittadini di Recco, con la realizzazione di interventi che vanno a migliorare sicurezza delle nostre strade, attraverso azioni di consolidamento degli assi viari e di prevenzione dal dissesto idrogeologico del territorio. I lavori in via Alpini d’Italia hanno dato una concreta risposta alle richieste degli abitanti della frazione Collodari che attendevano la sistemazione della strada principale di collegamento al centro cittadino. Siamo certi che entro il termine di questo mandato riusciremo a fare un ottimo lavoro anche sul fronte viabilità e strade”.

In corso d’opera, per migliorare la percorribilità della strada, con una variante al progetto iniziale era stato esteso il consolidamento e la messa in sicurezza di un ulteriore tratto di via Alpini d’Italia.

Per consentire le opere di asfaltatura, da domani mercoledì 15 giugno, sarà interdetta al transito via Alpini d’Italia tra il civico 5 e il civico 11, fino al 21 giugno, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14 e dalle ore 17 (dal lunedì al venerdì).