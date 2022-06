Rapallo: City Padel Tour, le finali dal 16 al 19 giugno - LevanteNews

Da Agipro

Parte da Rapallo il City Padel Tour: sarà la tappa zero di un circuito che porterà il padel nelle più suggestive piazze italiane. Da giovedì 16 a domenica 19 giugno, in Piazzale Escrivà, a due passi dal mare, sono in programma le finali del torneo che vedrà sfidarsi i big della disciplina più popolare e coinvolgente del momento. Sabato 18 giugno, dalle 16.30, i due campioni italiani del Padel, Riccardo Sinicropi e Denny Cattaneo, sfideranno i grandi campioni del calcio di serie A Dario Marcolin, Stefano Bettarini e Nicola Amoruso.

Sport, legacy e cultura sono le parole chiave dell’organizzazione del City Padel Tour, che darà la possibilità agli abitanti di Rapallo di provare questa disciplina assieme agli istruttori federali. Il programma dell’evento, consultabile sul sito del Comune di Rapallo (comune.-rapallo.ge.it ) o sulla pagina Instagram di City Padel Tour ( city_padel_tour ), prevede per giovedì le prove aperte alla cittadinanza, mentre venerdì si svolgeranno altre prove e le semifinali del torneo. Sabato si passerà alle altre semifinali e alla sfida tra i big, poi domenica si svolgeranno le finali dei tornei maschile e misto. Senza dimenticare le iniziative culturali: proprio a Rapallo Silvia Salis, vicepresidente del Coni e atleta olimpica dell’atletica leggera, presenterà il suo libro “La bambina più forte del mondo”, edito da Salani. Appuntamento ad inviti per sabato 18 giugno dalle 19.30 a Villa Porticciolo, che ospiterà la serata organizzata dal City Padel Tour.