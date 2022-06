Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

Questa mattina i Vigili del fuoco di Rapallo hanno soccorso una ragazza, colta da un malore, mentre percorreva il sentiero fra Portofino e la capelletta di San Sebastiano. Raggiunta, è stata posta su una speciale barella da trasporto in zona impervia e trasportata fino alla strada dove l’attendeva l’ambulanza per l’invio e le cure in ospedale.