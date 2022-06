Parco dell’Aveto: escursione alla Cascata della Ravezza con visita - LevanteNews

Dal Cea (Centro Educazione Ambientale) del Parco dell’Aveto

Domenica 19 giugno il Parco organizza una facile escursione alla bella cascata della Ravezza ai piedi della Foresta delle Lame. Da Cerisola, frazione di Rezzoaglio, si raggiungono i Casoni di Cerreie, dove in passato si conducevano le mucche al pascolo estivo; dopo aver ammirato le architetture rurali dei “casoni” (i tradizionali alloggi stagionali dei pastori all’alpeggio), si prosegue per la cascata della Ravezza, spettacolare salto d’acqua del torrente Rezzoaglio. Il percorso attraversa boschi, praterie e una grande varietà di ambienti, segnati in maniera più o meno evidente dall’intervento umano. Al rientro si visiterà l’azienda agricola “Villa Rocca”, in particolare il campo di patate varietale del Consorzio della Patata Quarantina, i terreni oggetto di recupero comunitario e il piccolo stagno di Rezzo.

Punto di ritrovo: ore 10.00 a Villarocca (frazione di Rezzoaglio)

Rientro: ore 18.00 circa

Difficoltà: facile

Costo: 10 euro (escursione e visita all’azienda agricola)

L’iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (20 persone, bambini inclusi).

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/cH6PaLv6BR3mVgJD7

