Levanto: la Radio a colori e l'Agenda Levante Estate 2022 - LevanteNews

Agenda Levante Estate 2022 da record! Ben 13 i comuni aderenti, tra Riviera e Val di Vara.

Da Mercoledì 15 Giugno 2022 riparte il servizio di RLV La Radio a Colori dedicato alla promozione dei luoghi, degli eventi e delle iniziative sul territorio. Grazie ad un’adesione corale, un bell’esempio di ‘gioco di squadra’ per favorire la migliore tourist experience agli ospiti, italiani e stranieri

RLV La Radio a Colori da domani rilancia il progetto “Agenda Levante Estate 2022”, realizzato in collaborazione con ben 13 realtà comunali (tra municipi, pro loco e partecipate) dislocati lungo la Riviera di levante e nell’entroterra della Val di Vara.

“Da alcuni anni ci impegnamo per dare il nostro contributo per ‘fare sistema’ con enti e associazioni del territorio- ha dichiarato Andrea Rivetta, direttore responsabile di RLV -. Crediamo che mettere a fattor comune i calendari di eventi e manifestazioni di cui il comprensorio è punteggiato durante la stagione estiva, permetta di offrire un vero e proprio affresco di opportunità per chi è ospite, a tutto beneficio della reputazione dell’offerta turistica del levante ligure”.

“Certo, all’inizio, tre anni fa, superare alcuni campanilismi non è stato facile – ha proseguito Rivetta – ed era in corso anche il terribile periodo pandemico, tuttavia non ci siamo mai scoraggiati e la perseveranza ha premiato. Erano 9 le realtà supporter sino all’anno scorso, ma quest’anno siamo balzati a ben 12: Bonassola, Carro, Framura, Levanto, Moneglia, Monterosso al mare, Pignone, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Zignago. Senza dimenticare le due prestigiose rassegne di grande musica aderenti alla nostra proposta: il Levanto Music Festival Amfiteatrof e il Festival Paganiniano di Carro. Infine non mancherà la dovuta attenzione al ricco e prestigioso calendario di iniziative della ‘Summer Nights’ organizzate presso il Brugnato 5Terre Outlet Village”.

All’atto pratico, “Agenda Levante Estate 2022” comporterà la trasmissione, sino a metà settembre, di oltre 50 radiocomunicati giornalieri (!) che garantiranno un tappeto promozionale delle varie località, ma il vero valore aggiunto starà nel fatto che dalle 9 del mattino alle 7 di sera gli speaker di RLV non faranno altro, o quasi, che segnalare l’agenda delle manifestazioni in arrivo per la serata stessa o per l’indomani.

Ascoltare RLV sarà come disporre di un ‘personal assistant’ pronto a dare notizia di ogni opportunità interessante e di svago. Ovviamente tali segnalazioni verranno supportate anche attraverso le interviste ai protagonisti e con un flusso di post sui canali social dell’emittente.

Non si esclude che qualche altra realtà territoriale possa aggregarsi ‘in corso d’opera’.