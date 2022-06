Dalla sezione A.n.p.i. Lavagna e Valli Aveto Sturla Graveglia

Presentazione del libro “Ci chiamavano libertà” – Partigiane e Resistenti in Liguria 1943-1945, la parola ridata alle donne. Autrice Donatella Alfonso, editore De Ferrari.

L’appuntamento è per giovedì 23 giugno 2022 alle ore 18 a Lavagna, di fronte alla Libreria Fieschi in Via Dante n.36. Dialogheranno con l’autrice, le iscritte della Sezione A.n.p.i. Lavagna e Valli Aveto Sturla Graveglia.

