Chiavari/ Tennis, i risultati del fine settimana - LevanteNews

Dal Tennis Chiavari

Risultati squadre del weekend: un’altra vittoria per la D3 femminile che ha giocato in casa contro Valletta Cambiaso col punteggio di 3-0, brave continuate cosi!

Peccato per la D2 femminile che ha perso in trasferta a Follo per 3-0, forza vi rifarete!. Le D4 femminile e maschile hanno disputato l’andata del playoff perdendo entrambe 3-0 rispettivamente contro il pegli e l’oasi, forza per il ritorno di sabato e domenica prossima.

La D3 a maschile, impegnata in casa contro il Tc Lerici, ha vinto col punteggio di 2-1, bravissimi