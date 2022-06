Chiavari: sussurri e grida verso il ballottaggio - LevanteNews

In questa tornata elettorale a Chiavari chi ha sbagliato meno è Antonio Segalerba, anche se resta un dubbio: la candidatura a sindaco di Michela Canepa vedova Di Capua poteva portare alla vittoria al primo turno?. Dovrà recepire il fatto che le piste ciclabili così come realizzate non piacciono, visti i voti attribuiti a Giorgio Canepa.

Segalerba tuttavia è quello che meglio conosce gli elettori. Per la maggior parte, se non direttamente coinvolti, indifferenti se non seccati, dai vari casi posti sotto processo dall’ex opposizione.

Errori sono stati fatti soprattutto dall’opposizione uscente. Non dal Pd: il previsto crollo dei Cinque Stelle poteva essere di nocumento più che di aiuto. Crollo dei 5 Stelle ingiustamente pagato da Davide Grillo.

Il sondaggio fatto eseguire da un consigliere regionale (e mai pubblicato) dopo l’uscita di Silvia Garibaldi da Forza Italia, dava per altro già allora Mirko Bettoli terzo a pochi punti da Giovanni Giardini che era secondo e la cui posizione è poi calata, anche per colpa del covid. I maggiori passi falsi li hanno compiuti i partiti di centro-destra; prima in attesa di decisioni di Toti, annunciate e mai arrivate; il ritardo nel trovare un candidato sindaco e subito dopo l’incomprensibile scelta di Silvia Garibaldi; la mancata candidatura di Sandro Garibaldi.

Oggi l’attenzione dei politici è concentrata sul ballottaggio. Bettoli ha annunciato che cercherà di recuperare il voto della maggioranza dei chiavaresi che ha disertato le urne. Nonostante la volontà dell’opposizione uscente di contrastare la marcia a sindaco di Messuti, sarà difficile convincere monarchici, leghisti e fratelli d’Italia a votare Bettoli (persona impeccabile e stimata, certo migliore della prima scelta che aveva fatto il centro-la sinistra). (m.m.)