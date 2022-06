Chiavari: "Noi, terza forza percentuale, sfiorato il ballottaggio" - LevanteNews

Da Alberto Corticelli

Volachiavari rappresenta la terza forza percentuale in citta’ superando l’8 percento dei consensi e trascinata dal successo personale dei propri candidati rafforza la valenza civica della nostra coalizione. Arrivare ad un soffio dal ballottaggio per una manciata di voti ci impone di portare avanti l’azione politica intrapresa in questi anni dai consiglieri uscenti e dal gruppo che ci ha sostenuto in questa campagna elettorale e parallelamente di tentare di includere ed ascoltare quei 13441 chiavaresi che non si sono presentati alle urne, la maggioranza purtroppo. La stampa di oggi ipotizza accordi gia’ intrapresi con gli sfidanti e dunque smentiamo categoricamente tali illazioni. Il nostro elettorato merita rispetto e ci richiede trasparenza a 360 gradi. Nelle prossime ore analizzeremo il risultato elettorale ed i possibili scenari con la nostra base.

Un grande grazie a tutti i chiavaresi che ci hanno sostenuto condividendo il nostro programma elettorale.