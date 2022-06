Chiavari: è morto il maestro d'ascia Bruno Maccianti - LevanteNews

Da Ernani Andreatta

E’ mancato Bruno Maccianti nato a Chiavari il 27 Novembre 1934. Era un impareggiabile costruttore di barche in legno e aveva imparato l’arte del “maestro d’ascia” dal padre Ambrogio detto “Gigio” .

Ambrogio “Gigio” Maccianti classe 1902 era figlio di Raffaele Maccianti originario di Certaldo Alta in provincia di Firenze.

I Maccianti sono stati pertanto una delle classiche famiglie che, venute da fuori, cioè dalla Toscana e nonostante fossero appunto “Foresti” hanno saputo inserirsi perfettamente con la gente degli Scogli. Anzi ne sono diventati parte così integrante da identificarsi solo col Rione Scogli. Un secondo fratello di Gigio era Marco detto “Marchin” che lavorò nei cantieri Piceni agli Scogli. Marchin è sempre stato un grande appassionato di Chitarra e sin da giovane nelle gite della gente degli Scogli era il chitarrista della compagnia. I due fratelli Maccianti avevano anche tre sorelle, Maria, Lena e Chiarina. Quest’ultima era la mamma del famoso Giulio Bacigalupo detto “Gritta” che morì in mare, sul suo peschereccio “Maria Maris” sfasciato sugli scogli della Capraia il 24 Febbraio 2002.

Gigio Maccianti, come raccontava, cominciò a lavorare nei Cantieri Gotuzzo a soli 8 anni. Sin da giovane mostrò capacità non comuni che lo fecero apprezzare prima in Italia e poi anche all’estero come uno dei più valenti costruttori di barche in legno. La sua capacità nel costruire gozzi e barche di ogni tipo fu una vera arte che tramandò al figlio Bruno il quale continuò per molti anni l’opera del padre.

Dal capannone dei Maccianti, che si trovava in fondo a Corso Buenos Aires, dove comincia il sovrapasso, sono usciti dei veri pezzi d’arte.

Il legno, inteso come elemento da costruzione, per i Maccianti non aveva segreti. La loro è stata una vera e propria scuola di costruttori e maestri d’ascia ormai irripetibile. L’armonia delle linee delle loro barche, unita alla robustezza del prodotto era di altissimo livello e difficilmente, Chiavari, potrà ancora esprimersi con costruttori di imbarcazioni da diporto a livello dei Maccianti.

Bruno lascia i figli Monica con Giancarlo, Paola con Luca, Ivano con Stefania e la sorella Angela detta “Gughi”. I funerali avranno luogo Mercoledi 15 Giugno alle ore 15 nella Chiesa delle Saline in Chiavari.

Nella foto Marchin Maccianti