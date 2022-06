Chiavari: "1,2,3…festa! Famiglie in gioco” - LevanteNews

Da Stefano Aliquò

Un pomeriggio di gioco, teatro e laboratori dedicato alle famiglie, ai bambini e alle bambine 0-3 anni e oltre!

Sabato 18 giugno il Centro Famiglia Tigullio e il Distretto sociosanitario 15 Chiavarese organizzano una festa dedicata all’infanzia in cui le famiglie potranno incontrare e conoscere i servizi educativi per l’infanzia del territorio e partecipare, insieme ai bambini e alle bambine, alle proposte ludiche e laboratoriali. A partire dalle ore 15, il Lungoporto Don Giussani in passeggiata mare sarà animato da giochi in piazza, attività esplorative e sensoriali, momenti di conoscenza e divertimento.

Alle ore 17 avrà inizio lo spettacolo del “Teatro in fasce” proposto dalla compagnia del Centro Amamente in cui i bambini, le bambine, le mamme e i papà potranno vivere un’esperienza teatrale inedita e immersiva attraverso suoni, sensazioni, colori, profumi, emozioni perché non è mai troppo presto per andare a teatro!

Appuntamento sabato 18 giugno dalle ore 15 presso la passeggiata mare, Lungoporto Giussani. Saranno presenti i nidi d’infanzia Mario Soracco di Chiavari, Leo Lionni di Lavagna, I Pulin di San Colombano Certenoli, La tana degli orsetti di Carasco, Il nido di Pierino 2 di Chiavari, Il Castello Incantato di Chiavari, L’isola di Pingui di Mezzanego e Un nido per volare di Chiavari.