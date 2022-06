Camogli: Bloomsday con “La ballata del letto vuoto” di William Wall - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Il 16 giugno si festeggia in tutto il mondo occidentale il Bloomsday per ricordare James Joyce e l’Ulisse.

Il comune di Camogli, in collaborazione con l’associazione Ochin Okinawa, celebra la ricorrenza con lo scrittore William Wall, camoglino d’adozione, e la musica irlandese: giovedì 16 alle ore 18 al ridotto del Teatro Sociale, la presentazione del nuovo romanzo di William Wall, ambientato a Camogli, “La ballata del letto vuoto”.

Un dialogo tra l’autore e Silvia Neonato, presidente di Ochin Okinawa, con l’accompagnamento musicale di Eilis Cranitch e letture di Elena Fabiano e Federica Lamera.

L’evento è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.

